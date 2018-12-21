Aytek Konfeksiyon, ihracatta gelişip yurtdışı pazar payını artırmak istiyor
Aytek Konfeksiyon'un sahibi Faruk Aytek, "Aytek Konfeksiyon'un, tekstil ve hazır giyim sanayisinde AKİB verilerine göre Akdeniz Bölgesi'nin en fazla ihracat yapan firmaları arasında olduğu biliniyor" diye konuştu.
Aytek Konfeksiyon'un sahibi Faruk Aytek, "Aytek Konfeksiyon'un, tekstil ve hazır giyim sanayisinde AKİB verilerine göre Akdeniz Bölgesi'nin en fazla ihracat yapan firmaları arasında olduğu biliniyor" diye konuştu.
Kaynak: Dunya.com