Aytaş ve Yataş Arasında Süren Marka Transferinde Anlaşmaya Varıldı

Aytaş ile Yataş A.Ş. arasında bir süredir devam eden marka transferi konusunda anlaşmaya varıldı.

Aytaş ile Yataş A.Ş.'nin bir zamandır birlikte çalıştığı marka transferi konusu dün itibari ile karara bağlandı. Marka transferi konusu sonrası konuyla ilgili Aytaş yetkililerince yapılan açıklamada, "Uzun zamandır Yataş A.Ş. ile birlikte çalıştığımız marka transferi konusu 13.03.2018 tarihinde karara bağlanmıştır. Bu anlaşmanın katacağı enerjinin sektörümüze hayırlı olmasını dileriz. Üretime yönelik yaptığımız yatırımlar sonucu daha çok model ve adetsel üretim yapımızla mobilya sektörüne Aytaş olan yeni markamızla hizmet etmeye devam ettiğimizi belirtmek isteriz" ifadelerine yer verildi. - SAKARYA