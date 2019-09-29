Aytaş Asmasu Şelalesi turistlerin ilgisini çekiyor

29.09.2019 11:18

Trabzon'un Araklı ilçesinde yer alan Aytaş Asmasu Şelalesi görenleri büyülüyor. Yazın suyun arttığı kışın ise azaldığı şelale yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekerken, yöre sakinleri şelalenin pek tanınmamasından yakındı.



Yaklaşık 120 metre yüksekliği ile muhteşem bir görüntüye sahip olan Aytaş Asmasu Şelalesi özellikle Arap turistlerin gözdesi olurken, yöre sakinleri şelaleye ilgi gösterilmesini istiyor. Yöre esnaflarından Erdal Yalçınyiğit, şelalenin yeterince tanıtılması halinde turizme ekonomik katkı sağlayacağını belirterek, bu konuda gerekli adımların atılmasını istedi. Türkiye'de bu kadar yükseklikte bir şelale olmadığını öğrendiklerini ifade eden Yalçınyiğit, "Burası çok eskiye dayalı bir yer. Şu an daha yeni yeni tanınmaya başlandı. Burasının turizme açılacağı söylendi ancak aradan 2-3 yıl



geçmesine rağmen bu konuda pek bir şey yapılmadı. Şelalenin tam önüne çıkan yolu yok. Ailelerin buraya gelerek oturabileceği bir alan yok. Şelalenin çevresine oturulacak alanlar yapılsa buraya daha çok insan gelir. Arap turistler



burayı çok seviyor, inanılmaz güzellikte buluyorlar. Soruşturduğumuz kadarıyla Türkiye'de bu yükseklikte şelale yok. Şelalenin yazın suyu çoğalıyor, kışın ise azalıyor. Tahminimize göre yüksekliği 120 metre civarında. Beklentimiz, öncelikle yolunun yapılması. Yol yapılırsa daha çok gelen olur ve daha çok tanınır. Burası turistlerin görebileceği en güzel yer. Ormanı, havası, suyu her şeyi çok güzel" dedi.



Yöre sakinlerinden İbrahim Yalçınyiğit ise, şelalenin suyunun hiç kesilmediğini belirterek, "Burası Aytaş-Kayiiçi sınırları içerisinde kalan bir yer. 68 yaşındayım, bu şelale hep böyle durmadan akar, suyu hiç kesilmez. Burası turizme uygun çok güzel bir şelale. Yaklaşık 2 yıl önce devlet yetkilileri burada inceleme yaparak, burasının turizm kapsamına alınacağını söylediler. Burasının tanınması için destek bekliyoruz. Yolun yapılması, şelalenin etrafının düzenlenmesini istiyoruz. Burada gezilecek sahalar var. Hava iyi olduğu zaman buraya çok gelen oluyor" diye konuştu. - TRABZON

Kaynak: İHA