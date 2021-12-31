Aytaç'tan 2022 yılı değerlendirmesi

Özel Hatem Hastanesi Yönetim Kurulu Üyesi Okan Aytaç, 2022 yılında hastanenin hizmet çıkatısını daha yukarıya çıkaracaklarını kaydetti.

Okan Aytaç, Özel Hatem Hastanesi'nin 2022 yılının başarılı ve yoğun bir yılı geride bıraktığını 2022 yılında da kalite standardını daha üst seviyelere çıkaracaklarını kaydetti. Yeni yıla hastanede girecek olan hastaların kısa sürede sağlıklarına kavuşması temennisinde de bulunan Aytaç, "2021 yılında da korona virüs vakalarının devam etmesi nedeniyle zor geçen bir yıl oldu. Sağlığın değeri çok daha iyi anlaşıldı. Bu nedenle yeni yılın en başta sağlık getirmesi hepimizin öncelikli temennisi. Yeni yıl ümidi, heyecanı ve yeni hedefleri bir arada barındıran, güzel anlamlar yüklediğimiz günleridir. Özel Hatem Hastanesi olarak 2022 yılında da sevdiklerinize değer vererek çıktığımız bu yolda kalite çıtamızı daha üst seviyelere çıkararak, yeniliklerle, yeni hedeflerle sağlık sunmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Son iki yıldır dünyayı kasıp kavuran pandeminin tamamen bitmesini umut ettiklerini ifade eden Aytaç, yeni yılın sağlık, mutluluk, huzur ve başarı getirmesini diledi. - GAZİANTEP

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet