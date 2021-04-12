Aytaç Şaşmaz koronavirüse yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Aytaç Şaşmaz koronavirüse yakalandı

Hürriyet - Haberler | Magazin
Aytaç Şaşmaz koronavirüse yakalandı

Başrollerini Kaan Yıldırım, Timuçin Esen, Belçim Bilgin, Damla Colbay, Ebru Özkan, Okan Yalabık ve Aytaç Şaşmaz'ın üstlendiği Hekimoğlu dizisinde koronavirüs paniği yaşandı.

Hekimoğlu dizisinin başrol oyuncusu Aytaç Şaşmaz koronavirüse yakalandı
Hekimoğlu dizisinin başrol oyuncusu Aytaç Şaşmaz koronavirüse yakalandı

Başrollerini Kaan Yıldırım, Timuçin Esen, Belçim Bilgin, Damla Colbay, Ebru Özkan, Okan Yalabık ve Aytaç Şaşmaz'ın üstlendiği Hekimoğlu dizisinde koronavirüs paniği yaşandı. Dizide 'Emre' karakterini canlandıran ünlü oyuncu Aytaç Şaşmaz koronavirüse yakalandı.

Sağlık durumu hakkında bilgi veren Şaşmaz, 'Güzel mesajlarınız için teşekkür ederim, çok şükür iyim. Karantinamın 9. günündeyim. Yarın her şey geçecek! Sayıların bu kadar çok arttığı bu günlerde lütfen maske takıp, önlemlerinizi almayı unutmayın.' ifadelerini kullandı.

Kaynak: Hürriyet

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu Alparslan Türkeş Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Ajda Pekkan Hande Erçel Bülent Ersoy Perihan Savaş
Spor Cenk Tosun Fatih Terim Gökhan Töre Ünal Karaman Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Köpek Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Aytaç Şaşmaz koronavirüse yakalandı - Magazin Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.4.2021 12:10:47. #1.16#
title