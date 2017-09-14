Aytaç Kara: Sakatlıktan Ucuz Kurtuldum

Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor Kasımpaşa mağlubiyetinin ardından bu hafta oynanacak olan Bursaspor maçına hız kesmeden çalışmalarına devam ediyor. Orduzu Pınarbaşı mevkiinde bulunan Nurettin Soykan tesislerinde düzenlenen idmanda yeni transfer olan Adem Büyük ile Aytaç Kara basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



Açıklamalarda bulunan Adem Büyük, Kasımpaşaspor takımında uzun yıllar futbol oynadığını, ve oradaki futbol hayatının bittiğini kaydederek cümlelerine şöyle devam etti:



"Kasımpaşa takımında uzun yıllar futbol oynadım ve oradaki futbol hayatım bitti. Yeni Malatyaspor takımına geldiğim için son derece mutluyum. Çünkü ben buraya gelirken bayağı uzun görüşmeler yaptık. Malatyaspor'un beni çok istediğini hissetmem buraya gelmemde çok büyük rol oynadı. Özellikle başkanımız ve hocamız ki; kendisiyle 13 yıl önce Beşiktaş'ta beraber çalıştım. Onun ve başkanın tutumu bu transferin bitmesine daha da yardımcı oldu. Beni isteyen başka takımlarda vardı. Takımın lige yeni çıkmasına rağmen takındığı tutum ve mantalite transferimin çabuk sonlanmasına vesile oldu."



Büyük, "Geçtiğimiz hafta Kasımpaşa maçını kazanabilirdik" diyerek,"şanslı olduğumuz dakikalarda var ama bence kazanmayı hak eden taraf bizdik. O maç artık geride kaldı yapacak bir şey yok. Önümüzde daha uzunca bir süre var. Biran önce o maçı unutup toparlanmamız gerekiyor. Bursa maçına sıkı bir şekilde çalışıp iyi konsantre olmalıyız. Hocam eğer bana bu maçta şans verirse ilk kez Yeni Malatyaspor forması giyeceğim. Fiziksel olarak kendimi hazır hissediyorum. Zaten sezon başı kampını ve ilk üç haftayı Kasımpaşa'da oynayarak geçirdim. Umarım ilk maçımda da gol veya goller, asistler yaparak ya da en iyi şekilde takımıma faydalı olarak puan ve puanlar kazandırmak istiyorum. Bunu yapabilecek güce sahibiz. Hocamız deneyimli ve takımımızda kaleden en uca kadar iyi işler yapmış çok deneyimli isimler var. Bursaspor maçında alnımızın akıyla çıkacağımızı düşünüyorum. Malatya'ya gelmeden önce Yeni Malatyaspor'un zaten şehir takımı olduğunu biliyordum. Taraftarın takımımıza olan ilgilisini de bu maçta bizleri yalnız bırakmayacaklarını da çok iyi biliyorum. Geçen sezon TFF 1. Lig'de de gördük aynı şekilde bizlere destek olsunlar ki; Bursaspor maçında 3 puan alacağımıza inanıyorum" İfadelerini kullandı.



Tecrübeli oyuncu Aytaç Kara'da, Kasımpaşa maçından sonra arkadaşları ile kendisinin çok üzüldüğünü ve maçtan sonraki gece uyuyamadıklarını söyledi. Kara cümlelerini şöyle sürdürdü:



"Kaçırdığımız puan ve puanlar var. İyi oynadığımızı iyi mücadele verdiğimizi istediklerimizi sahaya yansıttığımızı düşünüyorum. Maç içerisinde elbette kopukluklar oldu ve bunları yaşamamız şimdilik normal. Takım halinde maç oynadıkça birbirimizi daha iyi tanıyıp daha iyi mücadele ediyoruz. İlerleyen günlerde daha iyi olacağımıza inancım tam bununla ilgili hiç şüphemiz yok. Çok çalışıp inşallah daha iyi olacağız buna eminim."



Kendisinin sakatlıklardan dolayı çok çektiğini söyleyen Kara, Kasımpaşa maçında faule maruz kaldığını pozisyonda ayağını yerden kaldırmasaydı resmen ayağının kırılacağını belirterek, "O pozisyondan bir dakika sonra ayağımı hakeme gösterdim. Maalesef bazen böyle şanssızlıklar yaşanabiliyor. Maçtan sonrada konuştum. Hakeme direk kırmızı kartlık pozisyon olduğunu neden göstermediğini söylediğimde kendisi ayağımı sıyırdığını söyleyerek saha içerisinde beni geçiştirmeye çalıştı. Zaten görüntüsünü sonradan internette paylaştım. Önceki maçlarda da aynı hatalar oldu. Biz fazla bir şey istemiyoruz sadece adil yönetim olsun bizim istediğimiz bu. İnşallah Bursaspor maçında bu gerçekleşir ve hiçbir sıkıntı çıkmaz. Taraftarlarımız sağ olsunlar İstanbul'da da maça gelerek bizlere çok iyi destek verdiler kendilerine çok teşekkür ediyorum. Desteklerini bu maçta da bizlere vereceklerini düşünüyorum. İyi olacağız iyi mücadele edeceğiz bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Kasımpaşa maçında penaltıcı ben değildim ama o an kendimi çok iyi hissediyordum. Gol atacağımdan emindim o yüzden topun başına geçtim. Zaten o konuları hocamızla konuştuk. Takımımızın penaltıcıları var ve bunlardan biride benim" diye konuştu.



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-idmandan detaylar



-Adem Büyük'ün açıklamarı



-Aytaç Kara'nın açıklamaları



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