Aytaç Kara'dan Şenol Can'a tepki
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Aytaç Kara'dan Şenol Can'a tepki

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Aytaç Kara'dan Şenol Can'a tepki

Beşiktaş maçının 66. dakikasında yerini Bistrovic'e bırakan Aytaç Kara, oyundan alındığı için Teknik Direktör Şenol Can'a tepki gösterdi.

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Beşiktaş maçının 66. dakikasında yerini Bistrovic'e bırakan Aytaç Kara, oyundan alındığı için Teknik Direktör Şenol Can'a tepki gösterdi. Başarılı oyuncu, kulübeye gitmeyerek direkt soyunma odasının yolunu tuttu.

Süper Lig'in 32. haftasında Kasımpaşa, Beşiktaş'ı ağırlarken, Kasımpaşalı futbolcu Aytaç Kara'dan yeni teknik direktör Şenol Can'a tepki geldi. Teknik Direktör Şenol Can, maçın 66. dakikasında Aytaç'ı oyundan alırken, yerine Bistrovic'i sahaya sürdü. Oyundan alınma kararından memnun olmayan Aytaç Kara, Teknik Direktör Şenol Can'a tepki gösterdi. Sahadan çıkan 27 yaşındaki futbolcu, kulübeye gitmeden doğrudan soyunma odasının yolunu tuttu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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