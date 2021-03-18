Aytaç Doğan kimdir? Aytaç Doğan hayatı ve biyografisi! Aytaç Doğan kaç yaşında, nereli?

Başarılı sanatçı Aytaç Doğan müzik performansı ile beğeni topluyor. Vatandaşların merak konusu ola Aytaç Doğan hakkında araştırmalar yapılıyor. İşte Aytaç Doğan hakkında merak edilenler. Aytaç Doğan hayatı ve biyografisi. Aytaç Doğan kimdir?

Müzik dünyasının önemli isimlerinden Aytaç Doğan başarılı sanatçılığı yanında hakkında detaylarla da merak ediliyor. İşte Aytaç Doğan hakkında merak edilen Aytaç Doğan kimdir, Aytaç Doğan hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

AYTAÇ DOĞAN KİMDİR?

Doğum tarihi: 6 Ocak 1976

Kaç yaşında: 45yaşında

Nereli: Bursa,

6 Ocak 1976 Bursa doğumlu olan Aytaç Doğan, büyük babasının eve getirdiği kanun ile müzik hayatına adım attığında 13 yaşındaydı. 14 yaşında İbrahim Tatlıses ile aynı sahneyi paylaşan Aytaç Doğan, hemen ardından İstanbul'a yerleşerek birbirinden önemli isimlerle çalışma fırsatı buldu.

Tek mızrap tekniği başta olmak üzere kendi stilini oluşturarak dikkatleri kısa sürede üzerinde topladı. Mısırlı Ahmet'le tanışması ona farklı kapılar açtı. Mısır'ın ünlü kanun sanatçıları kendisini Kahire'ye davet etti. O günden sonra bir ayağı hep Arap dünyasındaydı.

Sonraki yıllarda kanunuyla sayısız farklı projede yer aldı ve birçok dünya sanatçısıyla Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın her yerinde festivallerde sanatını icra etti.

Binlerce albümde kayıtlarda bulundu, birçok ortak projede yer aldı. Hüsnü Şenlendirici ve İsmail Tunçbilek ile Taksim Trio grubunu oluşturan Aytaç Doğan, ilk solo albümü Deva ile 2013 yılında hayranlarıyla buluştu.

Albümler

• Taksim Trio

• Taksim Trio 2

• Kanun Resitali 1

• Kanun Resitali 2

• Kanun Resitali 3