AYT sınavında son dakika koşusu
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AYT sınavında son dakika koşusu

İhlas Haber Ajansı / Volkan Kaplan - Haberler | Yerel

AYT sınavında son dakika koşusu Sivas'ta öğrenciler Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT)' ne yetişmek için maraton koşucularını aratmadı Sivas'ta öğrenciler Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT)'ne...

AYT sınavında son dakika koşusu

Sivas'ta öğrenciler Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT)' ne yetişmek için maraton koşucularını aratmadı

SİVAS - Sivas'ta öğrenciler Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT)'ne yetişmek için maraton koşucularını aratmadı.

Bir aday kapıların kapanmasına dakikalar kala koşarak salona yetişti. Adaylar maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyarak salonlara alındı. Sınava girecek öğrencilerin aileleri ise okul önlerinde büyük bir heyecan yaşadılar. Sivas'ta korona virüs tedbirleri altında düzenlenen sınavda adaylara okul girişlerinde sosyal mesafe uyarısı yapıldı. Okul girişinde dezenfekte istasyonları kurularak adaylara maske ve su dağıtımı yapılırken, ellerini dezenfekte etmeleri sağlandı. Sınav girişinde yoğunluğun yaşandığı okullarda zaman zaman sosyal mesafeye uyulmadığı görüldü.

AYT sınavında son dakika koşusu
AYT sınavında son dakika koşusu
AYT sınavında son dakika koşusu
AYT sınavında son dakika koşusu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Volkan Kaplan

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