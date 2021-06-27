AYT sınavında son dakika koşusu

AYT sınavında son dakika koşusu Sivas'ta öğrenciler Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT)' ne yetişmek için maraton koşucularını aratmadı Sivas'ta öğrenciler Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT)'ne...