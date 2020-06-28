AYT heyecanı sona erdi
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AYT heyecanı sona erdi

AYT heyecanı sona erdi Sosyal mesafe kuralına uymayan aileleri polis uyardı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ikinci oturumu olan AYT 13.15 sona erdi.

28.06.2020 15:15 | Son Güncelleme: 28.06.2020 15:34

AYT heyecanı sona erdi

Sosyal mesafe kuralına uymayan aileleri polis uyardı

İSTANBUL - Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ikinci oturumu olan AYT 13.15 sona erdi. Okul önünde sosyal mesafe kuralına uymayarak çocuklarını bekleyen aileler polisler tarafından uyarıldı.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı ikinci oturumu olan AYT bugün saat 13.15'te sona erdi. Okul önünde sosyal mesafe kuralına uymayarak çocuklarını bekleyen aileler polisler tarafından uyarıldı. Sınavdan çıkan öğrenciler ailelerine sarılarak sınavın stresinden kurtulmanın mutluluğunu yaşadı. Sınavı iyi geçen öğrencilerin yüzleri gülerken, kötü geçenlerin ise morallerinin bozuk olduğu görüldü.

Sınava giren öğrencilerden Yakup Gitmez " Sınav zordu. Sosyal bilimler ve Türkçe iyiydi de matematik baya zordu. Matematikte zorlandık. 12. sınıfın 2. döneminden soru çıkmadı. Yine de sınav okulda gördüğüm sınav gibi kolay değildi. Bize söyledikleri gibi değildi bakınca bir şok olduk yani. Ben polislik istiyorum onun için 4 yıl istiyorum. Zaten 4 yıllık istediğim için AYT'ye girdim. Milli savunmaya da girdim Allah'ın izniyle artık hangisi olursa." dedi.

Sınavdan çıkan bir diğer öğrenci Merve Arslantüre " Sınav beklediğimden kolay geçti. Sorular orta dereceydi bence olması gerektiği gibiydi. Kolay sorular vardı ama eleyici sorularda vardı. Sorular beklediğim yerden geldi ama konular çıkarıldığı için bazı konuların yoğunluğu daha fazlaydı. Ama güzeldi memnunum. Ben diş hekimliği istiyorum. İstanbul Üniversitesi falan istiyorum." dedi.

AYT heyecanı sona erdi

Kaynak: İHA

Manşet

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