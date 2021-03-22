Aysu Bankoğlu kimdir? Aysu Bankoğlu kaç yaşında, nereli? Aysu Bankoğlu hayatı ve biyografisi!
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Aysu Bankoğlu kimdir? Aysu Bankoğlu kaç yaşında, nereli? Aysu Bankoğlu hayatı ve biyografisi!

22.03.2021 22:21 | Son Güncelleme: 22.03.2021 22:25
Aysu Bankoğlu kimdir? Aysu Bankoğlu kaç yaşında, nereli? Aysu Bankoğlu hayatı ve biyografisi!

Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Aysu Bankoğlu izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Aysu Bankoğlu kaç yaşında, nereli? Aysu Bankoğlu hayatı ve biyografisi! Aysu Bankoğlu kimdir?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatler çeken Aysu Bankoğlu hakkında araştırmalar yapılıyor. Aysu Bankoğlu kimdir? Aysu Bankoğlu kaç yaşında, nereli? Aysu Bankoğlu hayatı ve biyografisi!

AYSU BANKOĞLU KİMDİR?

Aysu Bankoğlu, 1989 yılında Bartın'da doğdu. Baba adı Hüseyin, anne adı Nursen'dir. Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. İngiltere'de Cambridge Üniversitesi'nde, Amerika'da Cornell Üniversitesi'nde çeşitli eğitim programlarına katıldı. Koç Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku bölümünde "Yasama Meclislerinde Komisyonlar ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu'nun Yasama Sürecindeki Rolü" konulu tezi ile yüksek lisans yaptı.

İstanbul Barosu'na kayıtlı olarak serbest avukatlık yaptı.Koç Üniversitesi Mezunlar Derneği Üyesidir.

Çok iyi düzeyde İngilizce bilmektedir.

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Osman DEMİR
SEO Editörü

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