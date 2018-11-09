Ayso'dan Girişimcilik Eğitimi

Aydın Sanayi Odası, İŞ-KUR ve KOSGEB iş birliği ile düzenlenen "Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi" Aydın Sanayi Odasında gerçekleştirildi.

AYSO tarafından gerçekleştirilen eğitim ile girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmak, girişimcileri iş kavramı ile tanıştırmak ve başarılı işletmelerin kurulmasını sağlamak amaçlandı. Aydın Sanayi Odası toplantı salonunda gerçekleştirilen eğitimde kursiyerler 4 gün boyunca işletme kurmanın detaylarını öğrendi. - AYDIN