Aysima'ya polisten 'doğum günü' sürprizi
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Aysima'ya polisten 'doğum günü' sürprizi

Aysima'ya polisten 'doğum günü' sürprizi
06.05.2020 00:24 | Son Güncelleme: 06.05.2020 00:24

MUĞLA'da, Bodrum Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede yaşayan 5 yaşındaki Aysima Uysal'a süpriz yaparak, doğum gününü kutladı.

MUĞLA'da, Bodrum Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede yaşayan 5 yaşındaki Aysima Uysal'a süpriz yaparak, doğum gününü kutladı.

Bodrum ilçesine bağlı Yalıkavak Mahallesi'nde oturan küçük Aysima'nın ailesi, kızlarına doğum günü sürprizi yapmak için Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerini aradı. Talep üzerine Uysal ailesinin evine giden polis ekipleri, aldıkları pastayla 5'inci yaşına giren Aysima'ya sürpriz yaptı. Karşısında, ellerinde pastayla duran polis ekiplerini gören küçük Aysima büyük sevinç yaşadı. Mumları polisler ve ailesi ile birlikte üfleyen Aysima, doğum günü şarkısı söylemeyi de ihmal etmedi. 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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