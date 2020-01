Ayşen Zamanpur Silk and Cashmere'i çocuklarına devretti

14.01.2020 16:25 | Son Güncelleme: 14.01.2020 16:25

Silk and Cashmere kurucusu ve CEO'su Ayşen Zamanpur, CEO'luk görevini oğlu Ferhat Zamanpur'a devrettiğini, kızı Yasemin Zamanpur'un da Kreatif Direktörlüğü pozisyonuna getirildiğini duyurdu.

Ayşen Zamanpur gerçekleşen atamaları şu sözleriyle belirtti :

"Oğlumuz Ferhat Zamanpur, 2008'de işletme ve pazarlama dallarında üniversite eğitimi aldığı University of Southern California'dan mezun olup, Los Angeles'ta büyük bir tıp grubunun pazarlama bölümünde çalıştı."Orada iki sene tecrübe kazandıktan sonra 2010'da ülkemize döndü ve Silk and Cashmere'in grafik bölümünde işe başladı. Bir süre sonra kurumsal pazarlamaya yükseldi ve sonrasında en büyük katkılarından birinin dokunduğu e- ticaret bölümünde işe başladı."Bu bölümü baştan yapılandırıp markamızın online alanda ciddi atağa kalkmasını sağlayan adımları attı. Bundan hemen sonra 500 gün süren ve markamızın "rönesansı" olarak adlandırdığımız marka yenileme (rebranding) projemizi yönetti."Markamızın her alanı dışında şirketimizin de her departmanına yansıyan bu evrenselleşme süreci yaşam eğrimizi ciddi anlamda yukarı taşıdı."Bahsettiğim gibi şirketimizde onuncu yılını doldurmak üzere olan ve 2015'ten itibaren CMO (Pazarlamadan Sorumlu GMY) olan Ferhat Zamanpur, son iki yıldır fiilen CEO'luk görevini benimle birlikte yürütmekte."1 Ocak 2020 tarihinden itibaren kendisinin şirketimizin CEO'su olarak atama kararı aldık. Böylece iki yıldır zaten fiili olarak yaşadığımız durumun bir anlamda adını koyuyoruz."Kızımız Yasemin Zamanpur USC'de işletme ve sinema bölümlerinden 2012'de mezun olmuş, ardından New York'da IMG Fashion and Properties Pazarlama bölümünde çalışmış ve 2014 yılında şirketimize katılmıştır."Neredeyse tüm departmanlarda aktif görev aldıktan sonra, 2017'den bu yana tüm yurt dışı mağazaları, cornerları ve e-ticaretinin yönetimini üstlenmemin yanında,"Silk and Cashmere Pazarlama bölümünü başarıyla yönetmektedir. Kendisi 1 Ocak 2020'den itibaren Kreatif Direktör görevini üstlenecektir."Ben yeni yönetimi destekleyecek ve ağırlıklı olarak mali işlerle ilgilenecek ve istenilen her noktada danışmanlık yapacağım. Gençliğe inanıyorum.

"Bu yeni yolculuk çok daha güzel ve başarılı olacaktır. Hem markamıza hem ikinci nesil üst yöneticilerimize ve güçlü ekiplerine sonsuz başarılar diliyorum." (Fotoğraflı)

Kaynak: DHA