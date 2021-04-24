Ayşen Zamanpur kimdir? Ayşen Zamanpur kaç yaşında? Ayşen Zamanpur nereli?
Ayşen Zamanpur"Dünyayı fetheden kaşmirci" olarak anılmakta. Başarılı iş insanı birçok kişi tarafından merak edilip araştırılıyor. Peki, Ayşen Zamanpur kimdir? Ayşen Zamanpur kaç yaşında? Ayşen Zamanpur nereli?
Ayşen Zamanpur"Dünyayı fetheden kaşmirci" olarak anılmakta. Başarılı iş insanı birçok kişi tarafından merak edilip araştırılıyor. Peki, Ayşen Zamanpur kimdir? Ayşen Zamanpur kaç yaşında? Ayşen Zamanpur nereli?
AYŞEN ZAMANPUR KİMDİR?
Robert Kolej ve Boğaziçi Üniversitesi mezunu başarılı isim Ayşen Zamanpur 1992'de, İç Moğolistan'a yaptığı yolculuğun ardından Silk and Cashmere'i kurdu. Şuanda 26 ülkede satılan ürünleri ile takdir topluyor.