Ayşen'i Verdim Gitti! Çatı Katı Aşk 5 Bölüm Ekranda
Ekranda uygulamasında "Çatı Katı Aşk"'da popüler kıyafetler,satın almak için tıklaAyşen'in elbisesi satışta http://bit.ly/39AXE4hAteş'in gömleği satışta http://bit.ly/3fYCrTYYasemin'in kaftanı http://bit.ly/3gtqLJmYasemin'in bluzu http://bit.ly/2PqPOAJSüheyla'nın elbisesi satışta http://bit.
12.08.2020 13:43 | Son Güncelleme: 12.08.2020 13:46
Ekranda uygulamasında "Çatı Katı Aşk"'da popüler kıyafetler,satın almak için tıkla
Ayşen'in elbisesi satışta http://bit.ly/39AXE4h
Ateş'in gömleği satışta http://bit.ly/3fYCrTY
Yasemin'in kaftanı http://bit.ly/3gtqLJm
Yasemin'in bluzu http://bit.ly/2PqPOAJ
Süheyla'nın elbisesi satışta http://bit.ly/3iTcc3s
Demir'in gömleği satışta http://bit.ly/3gISfu6
Gülriz'in bluzu satışta http://bit.ly/38JJEEB
Kanal D yıldızlarının stili Ekranda uygulamasında!
Uygulamayı IOS ve Android marketten ücretsiz yükleyebilir! Stilinde hayranı olduğun yıldızlardan ilham alabilirsin!
Android: http://knld.co/ekranda-a
IOS : http://knld.co/ekranda-ios
Kaynak: DailyMotion.com