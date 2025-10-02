Ayşen Gürcan sağlık durumu ne?

Kaza haberinin ardından Eskişehir'de birçok siyasi isim, sosyal medya üzerinden Ayşen Gürcan ve AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı. Peki, Milletvekili Ayşen Gürcan'ın sağlık durumuyla ilgili son bilgiler neler?

AYŞEN GÜRCAN SAĞLIK DURUMU NE?

AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan'ın içinde bulunduğu araç trafik kazasına karıştı. Yaşanan kazada bir kişi yaşamını yitirirken, Milletvekili Gürcan yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

KAZA MAHMUDİYE'DE MEYDANA GELDİ

Kaza, Eskişehir kent merkezine yaklaşık 44 kilometre uzaklıktaki Mahmudiye ilçesi Doğanca Mahallesi civarında gerçekleşti. İlk belirlemelere göre, Milletvekili Gürcan'ın şoförü ve basın danışmanıyla birlikte bulunduğu araç, D200 karayolunda Ankara yönünden Eskişehir'e seyir halindeyken karşı yönden gelen bir otomobille çarpıştı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Çarpışmanın etkisiyle otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Yaralanan Milletvekili Gürcan ise ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Doktorlardan alınan bilgilere göre, Gürcan'ın sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.