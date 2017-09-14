Aysel Tuğluk'un Annesinin Cenazesinde Yapılanlarla İlgili Hükümetten İlk Tepki: Çok Çirkin

Aysel Tuğluk'un annesinin cenazesinin mezardan çıkarılmasıyla ilgili provokasyona hükümetten tepki geldi. Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "Olayı kınıyorum, yapanları lanetliyorum. Yaşanan olay çok çirkin. " dedi.

Anadolu Ajansı Editör Masası'na katılan Bekir Bozdağ, Aysel Tuğluk'un annesinin cenazesinde yapılan provokasyonla iligli önemli açıklamalarda bulundu.

"BU TÜR DAVRANIŞLARIN KİMSEYE FAYDASI YOK"

İşte Bozdağ'ın açıklamalarından satır başları:

"Cenazenin mezarlıktan çıkarılması 20-25 kendini bilmez kişi tarafından yapılmış bir iş değildir. Bunları savunmak için söylemiyorum ama kamuoyunda sanki böyle bir algı yaratılmaya çalışılıyor. Bunun yanlışlığını ifade etmek için özellikle vurgulamak istiyorum. Çünkü ona böyle bir şey yapılması daha da büyük bir çirkinlik, saygısızlık olur. Büyük bir suç olur.

Bizim inancımıza göre insanların ölümünden sonra defnedileceği yerlerde yapılması gereken işler bellidir, onun dışında yapılacak şeyler inancımızın da tasvip etmediği, doğru görmediği şeylerdir. Toplumumuzu gerecek, insanlarımız arasındaki kardeşlik hukukunu zedeleyecek böylesi saygısız davranışlardan uzak durmak lazım. Bu tür davranışların kimseye bir faydası yok.

"YAŞANAN OLAY ÇOK ÇİRKİN"

Olayı kınıyorum, yapanları lanetliyorum. Yaşanan olay çok çirkin.

ABD'DE ÇAĞLAYAN'A AÇILAN DAVA

(ABD'deki davaya Zafer Çağlayan'ın dahil edildiği iddiaları) Bu, siyasi bir davadır. Siyasal hedefleri de olan bir davadır. FETÖ'nün, Türkiye'de görmeyi başaramadığı hesabı ABD yargısı üzerinden gördürme çabasıdır. Onun için biz Amerikalı dostlarımızı bu konuda uyardık.

Çok net bir şekilde gözüküyor ki bu bilgilerin başsavcıya Fetullahçı Terör Örgütü üyelerinin Amerika'daki temsilcileri tarafından verildiği anlaşılıyor. Çünkü orada anlatılan konulara baktığımızda Amerika'nın istihbaratı dahi bu kadar detayda olan bir şeyi takip etmesi biraz zor gözüküyor.

SİHA TARTIŞMALARI

Bilgi çok net. SİHA'ların görüntüsü çok net. Uzun zamandır güvenlik güçleri tarafından takip ediliyorlar. Olayın olduğu gün de aynı kişiler, 4 kişi takip ediliyor. SİHA'lar bunları vuruyor. Bunlar silahlı, üzerlerinde silah da var. Diğer kişiler ise bunlarla irtibat içinde olan terör örgütü üyeleri, işbirlikçiler, onlara destek sağlayanlar. Hem silah var hem terör örgütünün elbiseleri var hem de onların terör örgütü üyesi olduğuna dair takipler, soruşturmalar var.

Teröristin kimliği mi olur, dünyanın neresinde görülmüş teröriste kimlik sorulduğu? Terör eylemi yapana; askere, polise, sivil vatandaşa saldırana 'Dur bakayım, kimliğine bakayım. Seninle öyle mücadele edeceğim' diye sorulan bir terörle mücadele yöntemi var mı? Yok böyle bir şey. Güvenlik güçlerimiz terörle etkin ve kararlı mücadelesini sürdürmektedir. Bu, tamamen PKK terör örgütünün hendek terörü döneminde de yaptığı gibi 'Türk güvenlik güçleri sivilleri öldürüyor' iftirasını teyit etmek maksadıyla CHP'den PKK'ya sağlanan bir destektir."