Tuğluk'un Annesinin Gömülen Cenazesi Olaylar Nedeniyle Geri Çıkarıldı, Soylu Devreye Girdi
HDP'li Aysel Tuğluk'un annesinin cenazesi sırasında gerginlik yaşandı. Olaylar büyüyüp, cenaze defnedildiği mezardan çıkarılınca İçişleri Bakanı Soylu devreye girdi.
HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk'un annesinin Ankara İncek'teki cenazesinde gergin anlar yaşandı.
MAHALLELİ DEFİN İŞLEMİNE ENGEL OLDU
Tuğluk'un hayatını kaybeden annesi Hatun Tuğluk'un Gölbaşı ilçesi İncek Mahallesi Mezarlığı'na defnedilmesi sırasında olaylar çıktı. Mahalle sakinleri, Batıkent Pir Sultan Abdal Cemevi'nde yapılan törenin ardından İncik'e getirilen cenazenin buradaki kabristana defnedilmesine engel oldu.
CENAZEYİ MEZARDAN ÇIKARDILAR
Yaşanan gerginliğin ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olaylar üzerine definden vazgeçen aile fertleri, cenazeyi defnettikleri kabirden çıkarıp, Batıkent Pir Sultan Abdal Cemevine götürdü.
İÇİŞLERİ BAKANI BÖLGEYE GELDİ
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara Valisi Ercan Topaca ve emniyet yetkilileri, olayların büyümesi üzerine devreye girdi. Gölbaşına gelen Soylu ve Topaca, mahalleliye itidal çağrısında bulundu.