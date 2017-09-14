Aysel Tuğluk'un Annesinin Cenazesi Tunceli'ye Yola Çıktı
Aysel Tuğluk'un annesinin cenazesi Tunceli'ye yola çıktıANKARA - Eski Milletvekili Aysel Tuğluk'un annesi Hatun Tuğluk'un cenazesi Batıkent'teki cemevinden Tunceli'ye yola çıktı.
Aysel Tuğluk'un annesinin cenazesi Tunceli'ye yola çıktı
ANKARA - Eski Milletvekili Aysel Tuğluk'un annesi Hatun Tuğluk'un cenazesi Batıkent'teki cemevinden Tunceli'ye yola çıktı.
İncek Mahallesi Mezarlığına defnedildiği sırada yaşanan gerginlikler dolayısıyla Batıkent Pir Sultan Abdal Cemevine götürülen eski Milletvekili Aysel Tuğluk'un annesi Hatun Tuğluk'un cenazesi defnedilmek üzere Tunceli'ye yola çıktı. Otobüse yerleştirilen cenaze, polis koruması altında Ankara'dan ayrıldı.