Aysel Tuğluk'un Annesinin Cenazesi Tunceli'ye Getirildi
Ankara’da hayatını kaybeden eski Milletvekili Aysel Tuğluk’un annesi Hatun Tuğluk’un cenazesi Tunceli’ye getirildi.
Ankara'da hayatını kaybeden eski Milletvekili Aysel Tuğluk'un annesi Hatun Tuğluk'un cenazesi Tunceli'ye getirildi.
Ankara'da İncek Mahallesi Mezarlığına defnedildiği sırada yaşanan gerginlikler dolayısıyla defin işlemi yapılamayan Hatun Tuğluk'un cenazesi otobüsle Tunceli'ye gönderilmişti. Otobüs, Tunceli'ye ulaştı.
Hacı Bektaşi Veli Kültürünü Yayma ve Yardımlaşma Derneği Cemevine getirilen Tuğluk'un cenazesi, düzenlenecek cenaze töreninin ardından toprağa verilecek. - TUNCELİ