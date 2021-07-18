Aysel öğretmen, 'Korkuyorum' paylaşımından 7 ay sonra öldürüldü
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Aysel öğretmen, 'Korkuyorum' paylaşımından 7 ay sonra öldürüldü

Aysel öğretmen, 'Korkuyorum' paylaşımından 7 ay sonra öldürüldü
Demirören Haber Ajansı / Harun Gökçeoğlu - Haberler | Güncel

YOZGAT'ta uzman çavuş Hacı Y. (30), yakın zamanda nikahlandığı ve 6 gün sonra düğün yapmaya hazırlandığı öğretmen Aysel Y.'yi (29) tabancayla ateş ederek öldürüp, aynı silahla intihara kalkıştı.

YOZGAT'ta uzman çavuş Hacı Y. (30), yakın zamanda nikahlandığı ve 6 gün sonra düğün yapmaya hazırlandığı öğretmen Aysel Y.'yi (29) tabancayla ateş ederek öldürüp, aynı silahla intihara kalkıştı. Aysel Y.'nin, 7 ay önce sosyal medyadan öldürülen kadınların isimlerinin bulunduğu dijital anıtı 'Ben de bir gün burada adımın yazmasından korkuyorum' mesajıyla paylaştığı ortaya çıktı. Hacı Y.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Bingöl'de görev yapan Yozgatlı uzman çavuş Hacı Y., 24 Temmuz'da düğün yapmaya hazırlandığı ve yakın zamanda nikahlandığı öğretmen eşi Aysel Y. ile dün gece buluştu. Hacı Y. ile Aysel Y., kent merkezindeki alışveriş merkezi önünde otomobil içinde bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Hacı Y., tartışma sırasında tabancasını çıkarıp, Aysel Y.'ye ateş etti. Hacı Y., daha sonra aynı silahı başına dayayarak, ateşledi. Silah sesini duyanların haber vermesiyle gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Aysel Y.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Aysel Y.'nin cansız bedeni, olay yerinde polisin yaptığı incelemenin ardından otopsi için Yozgat Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Ağır yaralanan Hacı Y. ise Yozgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Hacı Y.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

DÜĞÜN DAVETİYELERİNİ DAĞITMIŞLARNikahı 24 Temmuz'daki düğün öncesi yapan çiftin, davetiyelerini de hazırlatıp, dağıttığı öğrenildi. Davetiye üzerinde 'Mutluluklar paylaştıkça çoğalır. Bu mutlu günümüzde yanımızda olmanız dileğiyle' yazdığı görüldü.7 ÖNCE 'KORKUYORUM' PAYLAŞIMIÖte yandan Aysel Y.'nin, 3 Ocak'ta sosyal medya hesabından, öldürülen kadınların isimlerinin yer aldığı dijital anıtı paylaştığı ortaya çıktı. Aysel Y.'nin, 'şiddetten ölen kadınlar için dijital anıt' ile paylaştığı mesajında 'Bir gün burada adının yazmasından korkan bir genç kız vardı ve ben de bir gün burada adımın yazmasından korkuyorum' yazdığı görüldü.

Aysel öğretmen, 'Korkuyorum' paylaşımından 7 ay sonra öldürüldü
Aysel öğretmen, 'Korkuyorum' paylaşımından 7 ay sonra öldürüldü
Aysel öğretmen, 'Korkuyorum' paylaşımından 7 ay sonra öldürüldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Harun Gökçeoğlu

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