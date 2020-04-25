Aysel Nineye doğum günü sürprizi
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Yücel Yılmaz, Balıkesir, Yaşam, Haber

Aysel Nineye doğum günü sürprizi

Balıkesir'in Hacı İsmail mahallesinde yaşayan 6 ay önce eşini kaybeden Aysel ninenin 78. Yaş günü de Balıkesir Büyükşehir Belediyesi sosyal vefa destek ekipleri tarafından kutlandı.

25.04.2020 12:18 | Son Güncelleme: 25.04.2020 12:21
Aysel Nineye doğum günü sürprizi

Balıkesir'in Hacı İsmail mahallesinde yaşayan 6 ay önce eşini kaybeden Aysel ninenin 78. Yaş günü de Balıkesir Büyükşehir Belediyesi sosyal vefa destek ekipleri tarafından kutlandı. Kapıda ekipleri ve ellerinde pastayı gören kadın gözyaşlarını tutamadı.

Sokağa çıkma ve şehirlerarası kısıtlama bulunması nedeniyle İstanbul'da yaşayan torunu Berkan Balıkesir Büyükşehir Belediye başkanı Yücel Yılmaz'a gönderdiği mesajla Sosyal Vefa Destek ekiplerinden Aysel ninenin 78. Yaş günü kutlaması için yardım istedi. Bunun üzerine ekipler Aysel ninenin kapısını ellerinde pasta ile çaldı. Gözyaşlarını tutamayan kadın torunu ile görüntülü görüştürüldü. Uzaktan kutlanan doğum günü Aysel nine ve torunu için de unutulmaz bir anı oldu. Gözyaşlarını tutamayan Aysel nine ekiplere ve Balıkesir Büyükşehir Belediye başkanı Yücel Yılmaz'a teşekkür etti. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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