Ayşegül Pehlivanlar'dan gümüş madalya
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Ayşegül Pehlivanlar'dan gümüş madalya

Ayşegül Pehlivanlar'dan gümüş madalya
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın yedinci gününde atıcılıkta kadınlar 10 metre havalı tabanca P2 sınıfında Ayşegül Pehlivanlar, gümüş madalya kazandı.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın yedinci gününde atıcılıkta kadınlar 10 metre havalı tabanca P2 sınıfında Ayşegül Pehlivanlar, gümüş madalya kazandı.

Milli sporcu Ayşegül Pehlivanlar, finalde topladığı  234.5 puanla ikinci olarak gümüş madalyanın sahibi oldu. Finalde yarışan bir diğer Türk sporcu 43 yaşındaki Aysel Özgan ise 8'inci oldu.


- Ankara

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Son Dakika | 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda atıcılıkta kadınlar 10 metre havalı tabanca P2 sınıfında Ayşegül Pehlivanlar, gümüş madalya kazandı.
Son Dakika | 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda atıcılıkta kadınlar 10 metre havalı tabanca P2 sınıfında Ayşegül Pehlivanlar, gümüş madalya kazandı.
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda okçuluk branşında erkekler makaralı yay W1 kategorisinde Nihat Türkmenoğlu, gümüş madalya kazandı.
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda okçuluk branşında erkekler makaralı yay W1 kategorisinde Nihat Türkmenoğlu, gümüş madalya kazandı.
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Ayşegül Pehlivanlar'dan gümüş madalya - Haberler Spor
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