Ayşegül Pehlivanlar'dan gümüş madalya

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın yedinci gününde atıcılıkta kadınlar 10 metre havalı tabanca P2 sınıfında Ayşegül Pehlivanlar, gümüş madalya kazandı.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın yedinci gününde atıcılıkta kadınlar 10 metre havalı tabanca P2 sınıfında Ayşegül Pehlivanlar, gümüş madalya kazandı.

Milli sporcu Ayşegül Pehlivanlar, finalde topladığı 234.5 puanla ikinci olarak gümüş madalyanın sahibi oldu. Finalde yarışan bir diğer Türk sporcu 43 yaşındaki Aysel Özgan ise 8'inci oldu.

- Ankara

Kaynak: Demirören Haber Ajansı