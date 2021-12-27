GAZİANTEP (İHA) - Ayşegül öğretmenin katil zanlısı adliyeye sevk edildi

ERZİNCAN - Erzincan'da öğretmen Ayşegül Taşkın'ı bıçaklayarak öldüren kardeşi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, dün gece saatlerinde Erzincan merkez Yenimahalle 301 sokaktaki apartmanda meydana geldi. Gaziantep'in Nizip ilçesinde sınıf öğretmeni olarak görev yapan Ayşegül Taşkın (35), bir süredir psikolojik sorunlar yaşayan kardeşi Ali Nazım Taşkın'ı hastanede tedavi görmeye ikna etmek için memleketi Erzincan'a geldi. Oturdukları dairede anne ve babası uyurken kardeşini ikna etmek için çaba sarf eden Ayşegül Taşkın, bir anda bıçaklı saldırıya uğradı. Kardeşi tarafından kalbinden ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan Ayşegül Taşkın olay yerinde hayatını kaybetti.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan zanlı Ali Nazım Taşkın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Ayşegül Taşkın'ın cenazesi ise yarın memleketi Erzincan'da toprağa verilecek.