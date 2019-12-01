Ayşegül öğretmenden zihinsel engelliler için özel sınıf

01.12.2019 17:13 | Son Güncelleme: 01.12.2019 17:17

Kardeşi gibi zihinsel engellilere destek olmak amacıyla öğretmenlik mesleğini seçen Ayşegül Küçük Orcan, Aydın'ın Söke ilçesindeki ortaokulda, öğretmen arkadaşı, okul yönetimi ve yakınlarının desteğiyle zihinsel engelli öğrenciler için özel materyallerle donatılmış sınıf oluşturdu.

Orcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kaza sonucunda bedensel ve zihinsel engelli olan kardeşinin 2008'de, 27 yaşındayken denizde boğularak hayatını kaybettiğini anlattı.

Öğretmenlik mesleğini seçmesinde kardeşinin öyküsünün etkili olduğunu, üniversite eğitiminin ardından "Özel Eğitim Sertifikası" aldığını belirten Orcan, Söke 100. Yıl Atatürk Ortaokulu'nda özel eğitim alanında ücretli öğretmen olarak göreve başladığını dile getirdi.

Okulda orta ağır zihinsel engelli iki öğrencinin eğitim gördüğü sınıfın imkanlarının yetersiz olduğunu ifade eden Orcan, meslektaşı Elif Tanış ile el ele vererek, okul yönetimi ve yakınlarının desteğiyle "ev rahatlığında" bir sınıf oluşturduklarını söyledi.

Mustafa Kemal Atatürk'ün "Eğitimde feda edilecek tek bir fert dahi yoktur" sözünü her zaman ilke edindiğini vurgulayan Orcan, "41 yaşına kadar hastanede sekreter olarak çalışıyordum. O yaştan sonra özel çocuklarımıza yardımcı ve destek olabilmek amacıyla üniversite okudum. Öğretmen oldum ve bulunduğum yerde çok mutluyum. Kendimle gurur duyuyorum. Eşimin de çok büyük desteği oldu." ifadelerini kullandı.

Zihinsel engelli çocukların özel eğitime ve materyallere ihtiyaç duyduğuna dikkati çeken Orcan, şunları kaydetti:

"Kardeşimden sonra, 'Bu çocuklara nasıl yardım edebilirim, nasıl bir arada olabiliriz, kalbine nasıl dokunabiliriz' dedim, hayal ettim ve gerçekleştirdim. Bu beni çok mutlu ediyor. Çok mutluyum. Yeryüzündeki meleklerin öğretmeni olmak ayrıcalıktır. 'Özel eğitim sınıfı böyle olmamalı' dedik ve bir hayal kurduk. Yerde minderlerin olması gerekiyordu. Çünkü yatarak etkinlikler, aktiviteler yapıyoruz. Öğrencilerin enerjilerini atmaları için aletler gerekiyordu. Önce minderi döşemekle başladık. Sonra spor aletleri aldık. Eğitim materyallerini genişlettik ve sınıfı bu hale getirdik."

Öğretmen Elif Tanış ise güzel bir sınıf oluşturduklarını, özel öğrencilerin her şeyin en iyisini hak ettiğini aktardı.

Kaynak: AA