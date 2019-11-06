Ayşegül Günay Aladağ'a milli davet

06.11.2019 14:56 | Son Güncelleme: 06.11.2019 15:01

Bellona Kayseri Basketbol takımında forma giyen Ayşegül Günay Aladağ A Milli Kadın Basketbol takımı aday kadrosuna davet edildi.



A Milli Kadın Basketbol Takımının FIBA 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri E Grubu'nda Sırbistan ve Litvanya ile oynayacağı karşılaşmaların 16 kişilik aday kadrosu açıklandı.



FIBA 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemelerinde mücadele edecek olan A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın, Sırbistan ve Litvanya ile oynayacağı karşılaşmalar öncesinde aday kadrosu belli oldu. Açıklanan 16 kişilik kadroda Fenerbahçe'den 4, Galatasaray ve Botaş'dan da 3'er oyuncu Bellona Kayseri Basketbol'dan ise Ayşegül Günay Aladağ davet edildi.



E Grubu'nda yer alan ay-yıldızlılar, 14 Kasım Perşembe günü deplasmanda TSİ 19.00'da Sırbistan ile, 17 Kasım Pazar günü ise Mersin'de saat 17.30'da Litvanya ile karşılaşacak. - KAYSERİ

Kaynak: İHA