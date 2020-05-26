Ayşegül doğuştan Karşıyakalı Spor okulunda henüz 7 yaşında giydiği yeşil-kırmızılı formasını Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde oynadığı tek sezon hariç 16 yıldır çıkarmayan Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi'ndeki Karşıyaka'nın pasörü Ayşegül Girgin, kulübün sosyal medya sayfalarına konuk oldu.

Spor okulunda henüz 7 yaşında giydiği yeşil-kırmızılı formasını Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde oynadığı tek sezon hariç 16 yıldır çıkarmayan Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi'ndeki Karşıyaka'nın pasörü Ayşegül Girgin, kulübün sosyal medya sayfalarına konuk oldu.

Karşıyakalı olduğu için İzmir ekibinden başka yerde oynamadığını belirten 23 yaşındaki voleybolcu, "Voleybola 7 yaşında Karşıyaka'da spor okulunda başladım. A takıma yükselme sürecimde o dönem yeşil-kırmızılı formayı giyen Özlem Özçelik, Arzu Göllü, Neriman Özsoy gibi isimler beni kamçıladı. İki sezon önce büyük bir sakatlık yaşadım. Benim için zor bir dönemdi. Takımımız çok iyi gidiyordu ve onları yalnız bırakmış gibi hissettim. Sakatlık sürecimi atlatmamda öncelikle rahmetli Dr. Bülent Zeren, yönetimimiz, takım arkadaşlarım, ailem ve taraftarımız bana çok destek oldular" diye konuştu.

"GÖZTEPE DERBİSİNİ HAYATIM BOYUNCA UNUTMAM"

Bu sezon ikinci yarıda oynadıkları Göztepe derbisini hayatı boyunca unutmayacağını anlatan Ayşegül, "Dolu tribünler ve salondaki ambiyansa bizim güzel oyunumuz da eklenince tarihe geçen bir maça imza attık. Sultanlar Ligi'nde bir sezon oynamak bana çok büyük tecrübe kazandırdı. Ardından yeniden yuvama dönmek ise çok güzeldi. Karşıyaka'yı ve büyük Karşıyaka taraftarını çok özlemişim. Karşıyaka'da oynadığım için Karşıyakalı olmadım, Karşıyakalı olduğum için Karşıyaka'da oynuyorum. Burada oynamanın duygusu tarif edilemez. Maç bitince taraftara koşmak, o heyecanı yaşamak bambaşka bir duygu" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA