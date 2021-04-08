Ayşegül Çınar'ın başı belada! Eski sevgilisi evini bastı

Geçtiğimiz haftalarda aracında uyuşturucu madde bulunduğu gerekçesiyle hakkında soruşturma açılan oyuncu Ayşegül Çınar'ın eski sevgilisinden şok hamleler geldi

Geçtiğimiz haftalarda aracında uyuşturucu madde bulunduğu gerekçesiyle hakkında soruşturma açılan oyuncu Ayşegül Çınar, uyuşturucu maddeyi eski erkek arkadaşı Furkan Çalıkoğlu'nun aracına koyduğunu iddia etmişti. Sabah'ın haberine göre, Furkan Çalıkoğlu şimdi de Ayşegül Çınar'ı bıçakla tehdit ederek yaraladı. Çınar, hemen polisi arayıp ihbarda bulundu.

Kaynak: Snob Magazin