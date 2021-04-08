Ayşegül Çınar'ın başı belada! Eski sevgilisi evini bastı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ayşegül Çınar'ın başı belada! Eski sevgilisi evini bastı

Snob Magazin - Haberler | Magazin
Ayşegül Çınar'ın başı belada! Eski sevgilisi evini bastı

Geçtiğimiz haftalarda aracında uyuşturucu madde bulunduğu gerekçesiyle hakkında soruşturma açılan oyuncu Ayşegül Çınar'ın eski sevgilisinden şok hamleler geldi

Uyuşturucudan yargılanan Ayşegül Çınar'ın başı eski sevgilisiyle dertte! Daha önce de tehdit edip bıçakla yaralamış
Uyuşturucudan yargılanan Ayşegül Çınar'ın başı eski sevgilisiyle dertte! Daha önce de tehdit edip bıçakla yaralamış

Geçtiğimiz haftalarda aracında uyuşturucu madde bulunduğu gerekçesiyle hakkında soruşturma açılan oyuncu Ayşegül Çınar, uyuşturucu maddeyi eski erkek arkadaşı Furkan Çalıkoğlu'nun aracına koyduğunu iddia etmişti. Sabah'ın haberine göre, Furkan Çalıkoğlu şimdi de Ayşegül Çınar'ı bıçakla tehdit ederek yaraladı. Çınar, hemen polisi arayıp ihbarda bulundu.

Kaynak: Snob Magazin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Fahrettin Altun Adil Karaismailoğlu
Magazin Hazal Kaya Acun Ilıcalı Bahar Candan Berrak Tüzünataç
Spor Mesut Özil Ozan Tufan Ünal Karaman Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit Konya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Ayşegül Çınar'ın başı belada! Eski sevgilisi evini bastı - Magazin Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2021 12:06:35. #1.14#
title