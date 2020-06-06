Ayşegül Aktürk'ün evinin önünde kadınlardan protesto
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Ayşegül Aktürk'ün evinin önünde kadınlardan protesto

MALTEPE'de Ayşegül Aktürk'ün öldürülmesi kadınlar tarafından protesto edildi.

Ayşegül Aktürk'ün evinin önünde kadınlardan protesto
06.06.2020 15:46 | Son Güncelleme: 06.06.2020 15:50

 

Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHA- MALTEPE'de Ayşegül Aktürk'ün öldürülmesi kadınlar tarafından protesto edildi.

Başıbüyük Mahallesi Fidanlık sokakta dün sabah saatlerinde Ayşegül Aktürk (36),  22 yaşındaki Muharrem E. tarafından bıçıklanarak öldürüldü. 2 çocuk annesi Aktürk'ün öldürülmesi "Kadın Cinayetlerini Durduracağız" platformu ve arkadaşları tarafından protesto edildi.Ayşegül Aktürk'ün öldürüldüğü sokağa gelen grup, pankart açıp sloganlar attı. Grup ardına daha sonra basın açıklaması yapıldı. Açıklama sırasında hastanenin idari bölümünde çalışan Aktürk'ün arkadaşları gözyaşlarını tutamadı.Açıklamayı okulan Ayşen Kavas, "Tek başına hayatta kalmaya çalışan kadın neden öldürüldü. Reddettiği için ayrılmak istediği için boşanmak istediği için çalışmak istediği için kadınlar evlerinde, sokaklarda öldürülüyor. Biz buna itiraz ediyoruz. Bu olaylar önlenebilir. Biz bu olaylara önlemek için mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz" diye konuştu.Hastanede çalışan doktor Müge Özdemir, "Ayşegül hastanede çok sevilen, boşandıktan sonra iki çocuğuna en iyi şekilde bakan, her işte son derece etkili bir kadın modeli olması ve bu modelin 36 yıl gibi kısacık bir hayatın şurada kanlar  içinde sonlanması ne kadar acı bir olay" diye konuştu.

Öte yandan saldırgan Muharrem E.'nin hastaneden tedavisinin devam ettiği öğrenildi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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