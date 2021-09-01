Ayşe Yüksel'den ortalığı karıştıracak açıklama! Survivor'da kim öpüştü?

Survivor Ayşe Yüksel, İsmail Balaban'ın şampiyon olduğu yarışma sonrasında ise yaptığı açıklamalarla adından söz ettiriyor.

Survivor Ayşe Yüksel, İsmail Balaban'ın şampiyon olduğu yarışma sonrasında ise yaptığı açıklamalarla adından söz ettiriyor.

21 yaşındaki sporcu, son olarak katıldığı Onedio'nun programında şoke eden bir itirafta bulundu. "İçinde kalan söylemek istediğin bir şey var mı?" sorusuna şöyle yanıtladı:

"SURVİVOR'DA ÖPÜŞEN İNSANLAR..."

"İçimde neler neler var, bil bilseniz! Şuraya döksem roman olur adeta. Söylemek istediklerim var; ne kadar doğru ne kadar yanlış, onu sizin takdirinize bırakıyorum..."

"Adada öpüştüğünü duyduğumuz insanların, dışarıdaki tutumunun neden devam etmediği veya halkın bundan haberdar olmayışı tabii ki benim içimde kalan şeylerden biri."

Ayşe Yüksel'in bu açıklaması sonrası; söz konusu iddianın gerçeklik payı, doğru ise Survivor adasında kimin veya kimlerin öpüştüğü merak konusu oldu.

Kaynak: Hürriyet