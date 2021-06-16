Ayşe Usta Hakkın Rahmetine Kavuşmuştur.
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Ayşe Usta Hakkın Rahmetine Kavuşmuştur.

Ayşe Usta Hakkın Rahmetine Kavuşmuştur.
Habermetre - Haberler | Toplum

Ayşe USTA hakkın rahmetine kavuşmuştur.

Ayşe USTA hakkın rahmetine kavuşmuştur. İlimiz Gülaçar Köyü Esentepe Mahallesi sakinlerinden Murat, Alim ve Hanefi USTA'nın anneleri Hüseyin, Yusuf ve Mustafa USTA'nın yengeleri Ayşe USTA hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi bugün öğlen namazını müteakip aynı köyde toprağa verilecektir. Merhumeye Cenab-ı ALLAH'tan rahmet kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Taziye Tel. Hanefi USTA: 0537 454 06 15

16 Haziran 2021, Çarşamba

Kaynak: Habermetre

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