Ayşe Tayurak'ın kızı Elif Tayurak annesinin ölümü ile ilgili detayları Neler Oluyor Hayatta'ya anlattı...
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Ayşe Tayurak'ın kızı Elif Tayurak annesinin ölümü ile ilgili detayları Neler Oluyor Hayatta'ya anlattı...

Ayşe Tayurak'ın kızı Elif Tayurak annesinin ölümü ile ilgili detayları Neler Oluyor Hayatta'ya anlattı...
Hürriyet - Haberler | Magazin

Kanal D'nin sunuculuğunu Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı'nın yaptığı "Neler Oluyor Hayatta" programına bağlanan Elif Tayurak, yaşadıkları sistematik şiddeti ve annesinin ölümü ile ilgili çarpıcı bilgileri tüm detayları ile anlattı.

Kanal D'nin sunuculuğunu Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı'nın yaptığı "Neler Oluyor Hayatta" programına bağlanan Elif Tayurak, yaşadıkları sistematik şiddeti ve annesinin ölümü ile ilgili çarpıcı bilgileri tüm detayları ile anlattı. Elif Tayurak annesinin ölümü ile ilgili şunları paylaştı:

 "SÜLALEDE TEK ÖLDÜRÜLEN KADIN ANNEM DEĞİL"

"Annem sürekli şiddet görüyordu, yüzü tanınmaz haldeydi, ölüm tehditleri alıyordu. Sonunda karakola gitti ve uzaklaştırma kararı verildi. Annemin cinayete kurban gittiğine, babam tarafından öldürüldüğüne eminim" dedi. Ayrıca yaşadıkları o güne ait korku dolu anları da şöyle paylaştı: "Otururken bir insan nasıl intihar eder? Kardeşimin doğum günüydü, öldürüldüğü sabah yalınayak kaçtık." dedi. Babasının delilleri karartmaya çalıştığını iddia eden acılı kız "Komşulara yalan ifade vermek için baskı yaptılar. Babamın ailesi bizi hiç aramadı. Olay günü babam kapı önünde sakız çiğniyordu. Halamlar, amcamlar annemi ölümle tehdit etti. Babamın ailesinde birçok gelin masum şekilde öldürüldü. Kimse cesaret edemediği için söyleyemiyor." diye ekledi.

Neler Oluyor Hayatta hafta içi her gün canlı yayınla Kanal D'de...

Kaynak: Hürriyet

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Ayşe Tayurak'ın kızı Elif Tayurak annesinin ölümü ile ilgili detayları Neler Oluyor Hayatta'ya anlattı... - Haberler Magazin
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