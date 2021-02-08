Ayşe Özgecan Usta'nın babası konuştu
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Ayşe Özgecan Usta'nın babası konuştu

08.02.2021 18:47 | Son Güncelleme: 08.02.2021 18:51
Ayşe Özgecan Usta'nın babası konuştu

Ayşe Özgecan'ın babası Kenan Usta, Kanal D ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan sunuculuğunu Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı'nın yaptığı "Neler Oluyor Hayatta" programına canlı bağlanarak acı olayı anlattı.

Ayşe Özgecan'ın babası Kenan Usta, Kanal D ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan sunuculuğunu Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı'nın yaptığı "Neler Oluyor Hayatta" programına canlı bağlanarak acı olayı anlattı.

Kızıyla en son bir hafta önce piknik yaptığını söyleyen Kenan Usta, gece saatlerinde vefat haberini aldığını söyledi. Kızı Ayşe Özgecan'ın ilişkisine dair bir bilgisi olmadığını söyleyen acılı baba "annesi tanıyordu" dedi. Kızının esrarengiz ölümün araştırılması gerektiğini söyleyen Usta "İntiharsa bile kızımı buna sürükleyen sebep neydi?" diyerek şüpheleri olduğunu dile getirdi. Şüpheli erkek arkadaşın ailesinden kimsenin genç kızın ölümünden sonra aileyle iletişime geçmediğini söyleyen Kenan Usta sitem etti.

Kaynak: Hürriyet

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