Ayşe Özgecan'ın ölümündeki sır perdesini Adli Tıp raporu aydınlatacak
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Ayşe Özgecan'ın ölümündeki sır perdesini Adli Tıp raporu aydınlatacak

Ayşe Özgecan'ın ölümündeki sır perdesini Adli Tıp raporu aydınlatacak
Demirören Haber Ajansı / Gürkay GÜNDOĞAN - Haberler | Güncel

ZONGULDAK'ta, 5 Şubat'ta erkek arkadaşının evinin terasından atlayarak yaşamına son verdiği öne sürülen Ayşe Özgecan Usta (28) ile ilgili Adli Tıp Kurumu'ndan beklenen raporun soruşturmayı aydınlatması bekleniyor.

ZONGULDAK'ta, 5 Şubat'ta erkek arkadaşının evinin terasından atlayarak yaşamına son verdiği öne sürülen Ayşe Özgecan Usta (28) ile ilgili Adli Tıp Kurumu'ndan beklenen raporun soruşturmayı aydınlatması bekleniyor.

İncivez Mahallesi Binbaşı Tahsin Sokak'ta 5 Şubat günü meydana gelen olayda, Ankara'dan erkek arkadaşının yanına gelen Ayşe Özgecan Usta 8'inci kattaki dairenin terasından düştü. Ayşe Özgecan Usta, kaldırıldığı Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Ayşe Özgecan Usta, Ankara'da gözyaşları arasında toprağa verildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı, Ayşe Özgecan Usta'nın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Usta'nın erkek arkadaşı B.C.A. gözaltına alındı. İfadesinde, sevgili oldukları Usta'nın evlilik konusunda tartıştıktan sonra çatı katına çıktığını anlatan B.C.A., tutmaya çalıştığını, ancak kurtaramadığını söyledi. B.C.A. ayrıca, yaşananlara sesler üzerine balkona çıkan komşularının tanık olduğunu anlattı. Adliyeye sevk edilen B.C.A. için elektronik kelepçe takılarak ev hapsi tedbiri uygulanmasına karar verildi.'DÜĞÜMÜ RAPOR ÇÖZECEK'

Savcılık, soruşturma kapsamında Usta'nın cep telefonunu incelenmek üzere Ankara'ya gönderdi. Ayrıca, Usta'nın Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderilen tırnak ve diğer doku örnekleriyle ilgili raporun beklendiği öğrenildi. Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek raporun soruşturmayı aydınlatması bekleniyor.


Ayşe Özgecan'ın ölümündeki sır perdesini Adli Tıp raporu aydınlatacak
Ayşe Özgecan'ın ölümündeki sır perdesini Adli Tıp raporu aydınlatacak
Ayşe Özgecan'ın ölümündeki sır perdesini Adli Tıp raporu aydınlatacak
Ayşe Özgecan'ın ölümündeki sır perdesini Adli Tıp raporu aydınlatacak

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkay GÜNDOĞAN

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