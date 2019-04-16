Ayşe Opereti 90 Yıl Sonra Ankara'da Sahneyle Buluştu

Ayşe Opereti 90 Yıl Sonra Ankara'da Sahneyle Buluştu

Muhlis Sebahattin'in 1920'lerde kaleme aldığı, prömiyeri 1929'da Samsun'da yapılan Ayşe Opereti, Ankara Devlet Opera ve Bale sanatçılarınca sergilendi.

Ayşe Opereti 90 Yıl Sonra Ankara'da Sahneyle Buluştu

Muhlis Sebahattin'in 1920'lerde kaleme aldığı, prömiyeri 1929'da Samsun'da yapılan Ayşe Opereti, Ankara Devlet Opera ve Bale sanatçılarınca sahnelendi.

Rejisörlüğünü Yunus Emre Bozdoğan'ın yaptığı ve Opera Sahnesi'nde hayat bulan eser romantik bir aşk hikayesini köy-şehir senteziyle anlatıyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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