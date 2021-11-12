Ayşe Keşir: "Akşener'in kadın genel başkanı olarak sorumluluğu var"

Meral Akşener'in grup toplantısındaki ağır ifadelerinin kendisini çok üzdüğünü belirten Ak Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, "Siyasette temiz dili biz kadınlar el ele vererek yapmalıyız ve kadın genel başkan olarak da bir sorumluluğu olduğunu düşünüyorum. Kendisine bunu hatırlatmak istedim" dedi.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e "Siyasette Temiz Dil Çağrısı" başlıklı mektup yazarak, mektubunda İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'ın Bingöl'de şehit yakınına sarf ettiği ağır küfrün kadınları çok utandırdığını bildirdi. Keşir mektubunda, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in grup toplantısındaki ağır ifadelerini de şiddetle kınadı.

"Biz kadın siyasetçileri çok üzdü"

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Keşir, kadınların siyasette yer almasını ve çalışmasını çok önemsediğini belirterek, AK Parti'nin kadınların siyasette etkin şekilde var olmasıyla ilgili 2002 yılından bu yana ciddi hamleler yaptığını kaydetti. Keşir, "Oranlarımız arttı, istatiksel verilerimiz yükseldi. Ama bizim siyasette zaman zaman muzdarip olduğumuz konular var. Örneğin küfürlü dil, kaba söz gibi. Özellikle bir şehit yakınının kız kardeşine yönelik hiç hoş olmayan bir olay yaşandı. İyi Parti Milletvekilli Lütfü Türkkan'ın bir kadının asla duymak istemeyeceği en ağır küfrü etmesiyle bir süreç başladı. Meral Akşener, grup meclis toplantısında gündem değerlendirirken ne yazık ki erkeklerde duymak istemediğimiz ama kadınlarda hiç duymak istemediğimiz en ağır ifadeleri meclis çatısı altında söyledi. Bu biz kadın siyasetçileri çok üzdü. O anlamda kendisine bir çağrıda bulundum. Siyasette temiz dili biz kadınlar el ele vererek yapmalıyız ve kadın genel başkan olarak da bir sorumluluğu olduğunu düşünüyorum. Bunu hatırlatmak istedim kendisine" dedi.

"İnsan ortak sesin çıkmasını bekliyor"

Siyasette aktif rol alan kadınların önemine değinen Keşir, "Biz siyasette kadın varlığını arttırmak istiyorsak, kadınlar için bu temiz dile sahip çıkmamız lazım. Seçilmiş bir milletvekili bir kadına küfür ediyor. Yapılan tartışmalara baktığımızda 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü de yaklaşıyor. Birçok sivil toplum kuruluşu çıkacak ve büyük büyük laflarla kadına yönelik şiddetle mücadele ile ilgili büyük iddialarda bulunacaklar. Bu iddialarda bulunacakların büyük bir kısmının, Bingöl'de ki şehit kardeşine milletvekilinin ettiği küfürlü ifadeyle ilgili hiçbir beyanı olmadı. Kadın örgütlerine de buradan seslenmek istiyorum; Kendi siyasi görüşlerine yakın kadınlar her türlü şiddete maruz kalınca mı seslerini çıkartacaklar? ya da kadınlar arasında ayrımcılık mı yapıyorlar? ya da şehit kardeşi olması onları hiç ilgilendirmiyor mu? 25 Kasım yaklaşırken buradan da altını çizmek istiyorum; İnsan, kadınlar sözlü veya fiziki şiddete maruz kalınca ortak sesin çıkmasını bekliyor. Böyle bir hayal kırıklığı yaşadığını belirtmek isterim" ifadelerini kullandı. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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