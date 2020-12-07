Ayşe Kasanova: KADES olmasaydı belki burada olmazdım
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Ayşe Kasanova: KADES olmasaydı belki burada olmazdım

07.12.2020 15:35 | Son Güncelleme: 07.12.2020 15:39
Ayşe Kasanova: KADES olmasaydı belki burada olmazdım

ANTALYA'da eski eşi tarafından tabancayla öldürülmek üzereyken Kadın Destek Uygulaması'nı (KADES) kullanan ve polisin 3 dakikada gelmesiyle kurtarılan Rus asıllı Ayşe Kasanova (35), "KADES olmasaydı belki de ben burada olmazdım" dedi.

ANTALYA'da eski eşi tarafından tabancayla öldürülmek üzereyken Kadın Destek Uygulaması'nı (KADES) kullanan ve polisin 3 dakikada gelmesiyle kurtarılan Rus asıllı Ayşe Kasanova (35), "KADES olmasaydı belki de ben burada olmazdım" dedi.

Muratpaşa ilçesi Memurevleri Mahallesi Turgut Reis Caddesi üzerindeki 4 katlı apartmanda oturan Rus asıllı Türk vatandaşı Ayşe Kasanova, evinin tadilatta olması nedeniyle 7 yaşındaki kızıyla birlikte eski eşinin anne ve babasının yaşadığı eve gitti. Eski eş Alper T.A. (40), Ayşe Kasanova'nın anne ve babasının evinde olduğunu öğrenince, cumartesi akşamı saat 21.30 sıralarında tabancayla birlikte eve gitti. Alper T.A.'nın geldiğini gören Kasanova, daha önceden telefonuna yüklediği KADES'i açarak yardım butonuna bastı. Telefonun konum bilgilerinden adresin tespit edilmesinden 3 dakika sonra polis ekipleri adrese gelerek, Alper T.A.'yı gözaltına aldı. Kasanova, polisin evinin önündeki operasyon hazırlığını ve Alper T.A.'nın gözaltına alınmasını da cep telefonuyla anbean kaydetti.

'KADES OLMASAYDI BURADA OLMAZDIM'

Uygulamayı nasıl kullandığını ve yaşadığı korku dolu anları anlatan Ayşe Kasanova, boşandığı eşinin madde bağımlısı olduğunu ve sürekli kullandığını öne sürdü. Bıçakla tehdit edildiğini ve sürekli rahatsız edildiğini iddia eden Kasanova, uzaklaştırma kararı aldırdığı gün polis ekiplerinin de yardımıyla telefonuna KADES uygulamasını indirdiğini anlattı. Alper T.A. tarafından tabancayla hedef alındığını ancak kaçarak uzaklaştığını anlatan Ayşe Kasanova, "Tabancayı görünce kaçıp içeri girdim. Hemen KADES'i kullandım. Çok kısa süre sonra polisler geldi. Bu kadar kısa sürede geleceklerini tahmin etmemiştim. Normalde polislerin de işi yoğun olduğu için ulaşmak ve polisin gelmesi biraz uzun sürüyor ama bununla hemen geldiler" dedi. KADES sayesinde hayatta olduğunu ifade eden Ayşe Kasanova, "Uygulama olmasaydı belki de ben şu an burada değildim. Kısa sürede gelip beni kurtardılar. Şahsı da gözaltına aldılar" dedi.


Ayşe Kasanova: KADES olmasaydı belki burada olmazdım
Ayşe Kasanova: KADES olmasaydı belki burada olmazdım
Ayşe Kasanova: KADES olmasaydı belki burada olmazdım
Ayşe Kasanova: KADES olmasaydı belki burada olmazdım
Ayşe Kasanova: KADES olmasaydı belki burada olmazdım
Ayşe Kasanova: KADES olmasaydı belki burada olmazdım

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alparslan ÇINAR

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