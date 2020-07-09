Ayşe Karaman'ın ölümüne neden olan ilaç için Adli Tıp'dan rapor istenmesine karar verildi Anestezi teknikeri Ayşe Karaman'ın ölümüne ilişkin açılan davada mahkeme, Karaman'ın ölümüne neden olan "Fentanil" isimli ilacın etki süresi, etki hızı ve mahiyeti hakkında Adli Tıp Kurumu ve Eczacılar Odası'ndan rapor alınmasına karar verdi.

Anestezi teknikeri Ayşe Karaman'ın ölümüne ilişkin açılan davada mahkeme, Karaman'ın ölümüne neden olan "Fentanil" isimli ilacın etki süresi, etki hızı ve mahiyeti hakkında Adli Tıp Kurumu ve Eczacılar Odası'ndan rapor alınmasına karar verdi.

Sanık Uzman Dr. Özgür Tarhan'ın, anestezi teknikeri Ayşe Karaman'ı damar yoluyla verdiği ilaçlarla öldürdüğü iddiasıyla "tasarlayarak öldürme" suçundan yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Tarhan, Karaman'ın annesi Feride ve babası Adem Karaman ile taraf avukatları katıldı. Mahkemeden söz alan Karaman ailesinin avukatı Tevfik Tolga Beyendi, mahkemenin "tarafsızlığını yitirdiği" gerekçesiyle reddi hakim talebinde bulundu. Adli Tıp Kurumunun, Karaman'ın ölümüne kanında bulunan yüksek dozdaki "Fentanil" isimli ilacın neden olduğunun tespitini yaptığını anımsatan Beyendi, bu ilacın Karaman'ın ölümüyle ilişkisinin aydınlatılması için Adli Tıp Kurumu'ndan tekrardan rapor alınmasını talep etti.

Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, reddi hakim talebinin usule aykırı olduğu gerekçesiyle reddini, "Fentanil" isimli ilaç konusunda Karaman'ın ölümüyle etkisini ortaya koyacak raporun Adli Kurumu'ndan istenilmesini talep etti. Mahkeme heyeti, avukat Beyendi'nin reddi hakim talebini reddederken, dosyanın Adli Tıp Kurumu'na gönderilerek söz konusu ilacın etki süresi, etki hızı ve mahiyeti hakkında ayrıntılı rapor istenilmesine karar verdi. Mahkeme, ayrıca Eczacılar Odası'ndan da söz konusu ilaçla ilgili benzer şekilde rapor istenilmesi kararını vererek duruşmayı erteledi. - ANKARA

Kaynak: İHA