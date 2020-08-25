Ayşe Hatun Önal'ın güzellik sırrı ortaya çıktı Ünlü poçu Ayşe Hatun Önal, Estetik ve Plastik Cerrahi Op. Dr. Berker Büyükgüral'ın Nişantaşı'nda bulunan güzellik merkezinin yaza veda partisine katıldı. Ünlü popçu, güzellik sırrını açıkladı

Cilt güzelliği ve bakımları ile ilgili son çıkan teknolojik uygulamalar hakkında Büyükgüral'dan bilgiler alan Önal, cilt bakımında mezoterapi yöntemi hakkındaki içerik ile yakından ilgilendi.& ;

'VİTAMİN KOKTEYLERİNİ YAPTIRIYORUM'

Ünlü şarkıcı, Dr. Berker Büyükgüral'ın vitamin kokteyllerini çok sevdiğini cildinin parlaklığı için düzenli olarak yaptırdığını söyledi.





Kaynak: Snob Magazin