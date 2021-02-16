Ayşe Hatun Önal'dan sürpriz

'Evdeki Sesler' isimli programda Önal, ünlü bir radyocuyla telefonla aradığı kişileri kendine has tarzıyla şakalayacak. Doğaçlama yaparak dinleyicileri hem güldürecek hem de müzik ziyafeti yaşatacak olan Önal, bilinmeyen bir özelliğini de ortaya çıkaracak. Sabah saatlerinde sevenleriyle buluşacak olan Önal, 5 programlık bir anlaşmaya imza attı.

Kaynak: Hürriyet