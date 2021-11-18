Ayşe GEDİK hakkın rahmetine kavuşmuştur. - Haberler
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Ayşe GEDİK hakkın rahmetine kavuşmuştur.

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Ayşe GEDİK hakkın rahmetine kavuşmuştur.

Ayşe GEDİK hakkın rahmetine kavuşmuştur.

Ayşe GEDİK hakkın rahmetine kavuşmuştur. İlimiz Torul Budak köyü sakinlerinden Merhum Osman GEDİK'in eşi Fatma, Tumbula, Hava, Hanife, Ayşe, Mustafa ve Yunus GEDİK'in anneleri Ayşe GEDİK hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi bugün ikindi namazını müteakip aynı köyde toprağa verilecektir. Merhumeye Cenab-ı Allah'tan rahmet kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Taziye tel. Yunus GEDİK: 0535 794 67 25

18 Kasım 2021, Perşembe

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