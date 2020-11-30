Ayşe Dırla kimdir? Ayşe Dırla olayı nedir? Ayşe Dırla tutuklandı mı?

Kadir Şeker'in erkek arkadaşından kurtarmaya çalıştığı Ayşe Dırla hakkında yeni bir olay gündeme geldi. Peki, Ayşe Dırla kimdir? Ayşe Dırla tutuklandı mı? Ayşe Dırla olayı nedir?

Konya'da sevgilisi tarafından darp edilen kadını kurtarmaya çalışırken cinayet işleyen ve 12 buçuk yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir şekerin öldürdüğü Özgür Duran'ın elinden kurtardığı Ayşe Dırla yeniden gündeme geldi. Peki, Ayşe Dırla kimdir, olayı nedir? Ayşe Dırla tutuklandı mı?

AYŞE DIRLA KİMDİR?

Ayşe Dırla'nın 35 yaşında 3 çocuk annesi olduğu biliniyor. Ayşe Dırla, Kadir Şeker'in bir parkta darp edilmekten kurtarmaya çalıştığı kadın. Şeker, olay sırasında Dırla'ya şiddet uygulayan Özgür Duran'a müdahale etmiş, Duran çıkan arbedede kalbinden bıçaklanarak hayatını kaybetmişti. Kadir Şeker 'kasten adam öldürme' suçundan 15 yıl hapse çarptırılmış, mahkeme, cezayı 12,5 yıla indirmişti. Kadir Şeker ifadesinde 'Kadının ağlama seslerine dayanamadım' diyerek müdahale etmek zorunda kaldığını anlatırken, Ayşe Dırla olaya müdahale etmeye çalışan Kadir Şeker'e 'Ablacım o benim eşim, sen git' diyerek uyardığını iddia etmişti.

AYŞE DIRLA TUTUKLANDI MI?

Konya Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelendikleri bir araca dün akşam operasyon düzenledi. Operasyonda yaklaşık 900 gram eroin ele geçirildi. Araçta bulunan Ayşe Dırla (35) ve Murat Hanlı (26) gözaltına alındı. Zanlılar emniyete götürülerek sorguya alındı. Murat Hanlı, polise Ayşe Dırla'nın 'imam nikahlı eşi' olduğunu söyledi.

Ayşe Dırla, araçta eroinle yakalanmasının ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.