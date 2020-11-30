Ayşe Dırla kimdir? Ayşe Dırla olayı nedir? Ayşe Dırla tutuklandı mı?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Ayşe Dırla kimdir? Ayşe Dırla olayı nedir? Ayşe Dırla tutuklandı mı?

30.11.2020 18:04 | Son Güncelleme: 30.11.2020 18:08
Ayşe Dırla kimdir? Ayşe Dırla olayı nedir? Ayşe Dırla tutuklandı mı?

Kadir Şeker'in erkek arkadaşından kurtarmaya çalıştığı Ayşe Dırla hakkında yeni bir olay gündeme geldi. Peki, Ayşe Dırla kimdir? Ayşe Dırla tutuklandı mı? Ayşe Dırla olayı nedir?

Konya'da sevgilisi tarafından darp edilen kadını kurtarmaya çalışırken cinayet işleyen ve 12 buçuk yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir şekerin öldürdüğü Özgür Duran'ın elinden kurtardığı Ayşe Dırla yeniden gündeme geldi. Peki, Ayşe Dırla kimdir, olayı nedir? Ayşe Dırla tutuklandı mı?

AYŞE DIRLA KİMDİR?

Ayşe Dırla'nın 35 yaşında 3 çocuk annesi olduğu biliniyor. Ayşe Dırla, Kadir Şeker'in bir parkta darp edilmekten kurtarmaya çalıştığı kadın. Şeker, olay sırasında Dırla'ya şiddet uygulayan Özgür Duran'a müdahale etmiş, Duran çıkan arbedede kalbinden bıçaklanarak hayatını kaybetmişti. Kadir Şeker 'kasten adam öldürme' suçundan 15 yıl hapse çarptırılmış, mahkeme, cezayı 12,5 yıla indirmişti. Kadir Şeker ifadesinde 'Kadının ağlama seslerine dayanamadım' diyerek müdahale etmek zorunda kaldığını anlatırken, Ayşe Dırla olaya müdahale etmeye çalışan Kadir Şeker'e 'Ablacım o benim eşim, sen git' diyerek uyardığını iddia etmişti.

Ayşe Dırla kimdir? Ayşe Dırla olayı nedir? Ayşe Dırla tutuklandı mı?

AYŞE DIRLA TUTUKLANDI MI?

Konya Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelendikleri bir araca dün akşam operasyon düzenledi. Operasyonda yaklaşık 900 gram eroin ele geçirildi. Araçta bulunan Ayşe Dırla (35) ve Murat Hanlı (26) gözaltına alındı. Zanlılar emniyete götürülerek sorguya alındı. Murat Hanlı, polise Ayşe Dırla'nın 'imam nikahlı eşi' olduğunu söyledi.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Yeni kısıtlamalar için karar günü! Toplantı başladı, gözler Erdoğan'ın yapacağı açıklamada
Yeni kısıtlamalar için karar günü! Toplantı başladı, gözler Erdoğan'ın yapacağı açıklamada
Koronavirüs aşısından müjdeli haber! Ciddi vakalarda yüzde 100 etki sağladı
Koronavirüs aşısından müjdeli haber! Ciddi vakalarda yüzde 100 etki sağladı
Ankara kulislerini sallayan anket! Bugün seçim olsa barajı yalnızca 3 parti geçebiliyor
Ankara kulislerini sallayan anket! Bugün seçim olsa barajı yalnızca 3 parti geçebiliyor

Ayşe Dırla, araçta eroinle yakalanmasının ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.

İlgili Haberler

Sütçü İmam kimdir? Sütçü İmam Olayı nedir?
Sütçü İmam kimdir? Sütçü İmam Olayı nedir?
Mahmut Ertunç kimdir? Mahmut Ertunç olayı nedir?
Mahmut Ertunç kimdir? Mahmut Ertunç olayı nedir?
Ümit Özdağ kimdir, nereli? Ümit Özdağ Buğra Kavuncu olayı nedir? Ümit Özdağ ne dedi?
Ümit Özdağ kimdir, nereli? Ümit Özdağ Buğra Kavuncu olayı nedir? Ümit Özdağ ne dedi?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Gündem

Son Dakika Haberleri

Ayşe Dırla kimdir? Ayşe Dırla olayı nedir? Ayşe Dırla tutuklandı mı? - HaberKenzül arş duası, fazileti nedir? Kenzül arş duası Arapça, Türkçe anlamı ve okunuşu - HaberÇukur yeni bölüm canlı izle! Çukur yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Çukur son bölüm full izle! Çukur 106. bölüm fragmanı yayınlandı mı? - HaberUyanış: Büyük Selçuklu oyuncuları kimler? Uyanış: Büyük Selçuklu son bölüm izle! Uyanış: Büyük Selçuklu ne zaman? - HaberBarbaros dizisi ne zaman başlıyor? Barbaros dizisi konusu ne, oyuncuları kimler? Barbaros dizisi hakkında bilgiler! - HaberSON DAKİKA: Sokağa çıkma yasağının kapsamı genişletilecek mi? Yeni yasaklar neler? Hafta sonu sokağa çıkma yasağının süresi uzatılacak mı? - HaberSon Dakika! ABD'li Moderna'nın koronavirüs aşısı ciddi vakalarda %100 etki sağladı - HaberYeni kısıtlamalar için karar günü! Kabine toplantısı başladı, gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı açıklamada - Haberlerİnternet ne zaman düzelecek, ne zaman gelir? Son dakika: 28 Kasım internette neden sorun var? - HaberSokağa çıkma yasağı saatleri kaç? Son dakika: sokağa çıkma yasağı ne zaman başlayacak? Yeni koronavirüs genelgesinde neler var? - HaberSon Dakika: Bu akşam sokağa çıkma yasağı olacak mı? 27 Kasım sokağa çıkma yasağı var mı? - HaberSon Dakika: Ahmet Davutoğlu koronavirüs oldu! Ahmet Davutoğlu sağlık durumu nasıl? Ahmet Davutoğlu kimdir? - Haber
Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Bülent Arınç Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Beyonce Kenan Işık Sezen Aksu Serdar Ortaç
Spor Okan Buruk Caner Erkin Utku Yuvakuran Josef De Souza Robert Prosinecki
Tüm Haberler Bursa Kabine Beşiktaş Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ayşe Dırla kimdir? Ayşe Dırla olayı nedir? Ayşe Dırla tutuklandı mı? - Konya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.11.2020 18:08:56. #1.14#
title