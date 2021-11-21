AYDIN (Habermetre) - Ayşe ÇİFTÇİ hakkın rahmetine kavuşmuştur. İlimiz Yeşildere köyü sakinlerinden Merhum Fazlı GÜRER'in kızı İlhan ÇİFTÇİ'nin eşi Okan ve Semih ÇİFTÇİ'nin anneleri Kadir, Nadir, Şaban, Kadriye, Gönül ve Hasan GÜRER'in kardeşleri Aydın ÇİFTÇİ'nin gelini Ayşe ÇİFTÇİ hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi bugün Kemali'ye camiinde kılınacak öğlen namazını müteakip Emirler mezarlığında toprağa verilecektir. Merhumeye Cenab-ı Allah'tan rahmet kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Taziye tel. İlhan ÇİFTÇİ: 0535 336 30 04

21 Kasım 2021, Pazar

Habermetre - Son Dakika Haberleri

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