Ayşe Buğra kimdir? Ayşe Buğra kaç yaşında, nereli? Ayşe Buğra hayatı ve biyografisi!
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Ayşe Buğra kimdir? Ayşe Buğra kaç yaşında, nereli? Ayşe Buğra hayatı ve biyografisi!

Ayşe Buğra kimdir? Ayşe Buğra kaç yaşında, nereli? Ayşe Buğra hayatı ve biyografisi!
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Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Ayşe Buğra izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Ayşe Buğra kaç yaşında, nereli? Ayşe Buğra hayatı ve biyografisi! Ayşe Buğra kimdir?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatler çeken Ayşe Buğra hakkında araştırmalar yapılıyor. Ayşe Buğra kimdir? Ayşe Buğra kaç yaşında, nereli? Ayşe Buğra hayatı ve biyografisi!

AYŞE BUĞRA KİMDİR?

Ayşe Bğra, Laval Üniversitesinde yüksek lisans, McGill Üniversitesinde doktora eğitimini tamamladı.

İstanbul Üniversitesi, McGill Üniversitesi, Sherbrooke Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesinde öğretim görevlisi olarak çalışmışan Ayşe Buğra, bir çok dergide makaleleri yayımladı.

Ayşe Buğra hala Boğaziçi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsünde öğretim üyesi olarak görevini sürdürüyor.

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Ayşe Buğra kimdir? Ayşe Buğra kaç yaşında, nereli? Ayşe Buğra hayatı ve biyografisi! - Haberler
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