Ayşe Begüm Onbaşı: Türk kadının gücünü gösterdiğimiz için ayrı bir mutluluk yaşıyoruz
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Ayşe Begüm Onbaşı: Türk kadının gücünü gösterdiğimiz için ayrı bir mutluluk yaşıyoruz

Ayşe Begüm Onbaşı: Türk kadının gücünü gösterdiğimiz için ayrı bir mutluluk yaşıyoruz
Demirören Haber Ajansı / Ercan Ata - Haberler | Spor

Milli cimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı, "Tek kadınlar kategorisinde altın madalya kazandım. Gerçekten çok mutluyum. Türk kadının gücünü gösterdiğimiz için ayrı bir mutluluk yaşıyoruz" dedi.

Milli cimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı, "Tek kadınlar kategorisinde altın madalya kazandım. Gerçekten çok mutluyum. Türk kadının gücünü gösterdiğimiz için ayrı bir mutluluk yaşıyoruz" dedi.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda Ayşe Begüm Onbaşı, tek kadınlar kategorisinde altın madalyanın sahibi oldu. Milli cimnastikçi, madalya töreninin ardından Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu. Altın madalya kazandığı için yaşadığı mutluluğu dile getiren Redbull sporcusu Ayşe Begüm Onbaşı, "Aerobik Cimnastik Şampiyonası Bakü'de sona ermiş bulunuyor. Tek kadınlar kategorisinde altın madalya kazandım. Gerçekten çok mutluyum. Ekip olarak çok mutluyuz. Türk kadının gücünü gösterdiğimiz için ayrı bir mutluluk yaşıyoruz. Yarıştığımız alanda Azeri kardeşlerimizin desteği bizi çok mutlu etti. Emeği geçen, benimle birlikte olan, destekleyen, yanımda olan herkese çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Ayşe Begüm Onbaşı: Türk kadının gücünü gösterdiğimiz için ayrı bir mutluluk yaşıyoruz

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ercan Ata

Milli cimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı dünya şampiyonu oldu!
Milli cimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı dünya şampiyonu oldu!
Milli cimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı, dünya şampiyonu oldu
Milli cimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı, dünya şampiyonu oldu
Son dakika haberi | Milli sporcu Ayşe Begüm Onbaşı, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.
Son dakika haberi | Milli sporcu Ayşe Begüm Onbaşı, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Derya Yanık Sedat Peker Adnan Menderes
Magazin Hadise Demet Akalın Demet Özdemir Seren Serengil
Spor Ali Koç Şenol Güneş Nihat Özdemir Mustafa Cengiz Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ayşe Begüm Onbaşı: Türk kadının gücünü gösterdiğimiz için ayrı bir mutluluk yaşıyoruz - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.5.2021 21:39:06. #1.15#

title