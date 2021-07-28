Ayşe BAYRAK hakkın rahmetine kavuşmuştur.
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ayşe BAYRAK hakkın rahmetine kavuşmuştur.

Ayşe BAYRAK hakkın rahmetine kavuşmuştur.
Habermetre - Haberler | Sadece Haberler

Ayşe BAYRAK hakkın rahmetine kavuşmuştur. İlimiz Gökçepınar köyü sakinlerinden Merhum Yaşar BAYRAK'ın kardeşi Necla KOÇ ve Huriye ÇELİK'in anneleri Kemal KOÇ ve Ahmet ÇELİK'in kayınvalideleri Temel ALKAÇ, Mevlüt ve Resul ÇELİK'in teyzeleri Ayşe BAYRAK hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi bugün öğlen namazını müteakip Kızılca köyünde toprağa verilecektir. Merhumeye Cenab-ı ALLAH'tan rahmet kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Taziye Tel. Ahmet ÇELİK: 0538 348 53 29

28 Temmuz 2021, Çarşamba

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Emre Olur İlham Aliyev Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Alişan Müge Anlı Seda Sayan Yıldız Tilbe
Spor Eda Erdem Can Bartu Metin Oktay Serdar Aziz Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ayşe BAYRAK hakkın rahmetine kavuşmuştur. - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.7.2021 10:28:24. #1.15#

title