Ayşe BAYRAK hakkın rahmetine kavuşmuştur.

Ayşe BAYRAK hakkın rahmetine kavuşmuştur. İlimiz Gökçepınar köyü sakinlerinden Merhum Yaşar BAYRAK'ın kardeşi Necla KOÇ ve Huriye ÇELİK'in anneleri Kemal KOÇ ve Ahmet ÇELİK'in kayınvalideleri Temel ALKAÇ, Mevlüt ve Resul ÇELİK'in teyzeleri Ayşe BAYRAK hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi bugün öğlen namazını müteakip Kızılca köyünde toprağa verilecektir. Merhumeye Cenab-ı ALLAH'tan rahmet kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Taziye Tel. Ahmet ÇELİK: 0538 348 53 29

28 Temmuz 2021, Çarşamba

Kaynak: Habermetre