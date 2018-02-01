Ayşe Aysel Aksu, Güven Tazeledi

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde yapılan AK Parti 5. Olağan Kadın Kolları Kongresi'nde başkanlığa Ayşe Aysel Aksu tekrar seçildi.

Şaphane Sinema Salonunda yapılan kongreye AK Parti Kütahya İl Kadın Kolları Başkanı Ceyda Çetin Erenler ve yönetim kurulu üyeleri, Şaphane AK Parti İlçe Başkanı Murat Çakır, İlçe Kadın Kolları Üyeleri ve partililer katıldı.

Şaphane AK Parti İlçe Başkanı Murat Çakır kongrede yaptığı konuşmada, "İlçemize yapılan her hizmete kadın eli değmelidir. Kadınlarımız AK Parti içerisinde kendilerine verilen önemin farkındalar. Göreve yeniden seçilen Başkanımız Ayşe Aysel Aksu ve yönetim kuruluna başarılar diliyorum. Birlik ve beraberlik içinde Şaphanemize hizmet etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Daha sonra seçime tek aday olarak giren Ayşe Aysel Aksu yeniden başkan seçildi.(YD-EFE) - KÜTAHYA