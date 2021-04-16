Ayşe Ataman kimdir? Ayşe Ataman biyografisi!
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Ayşe Ataman kimdir? Ayşe Ataman biyografisi!

Ayşe Ataman kimdir? Ayşe Ataman biyografisi!
Haberler.com / Sümeyye Trabzon - Haberler | Gündem

Çocukluğundan beri bir şeyleri biriktiren ve o yıllardan kalma bir özelliğini işe dönüştüren Koleksiyoner Ayşe Ataman kimdir? Ayşe Ataman kaç yaşında, nereli? Ayşe Ataman mesleği nedir? Ayşe Ataman hayatı ve biyografisi nedir?

Çocukluğundan beri bir şeyleri biriktiren ve o yıllardan kalma bir özelliğini işe dönüştüren KoleksiyonerAyşe Ataman kimdir? Ayşe Ataman kaç yaşında, nereli? Ayşe Ataman mesleği nedir? Ayşe Ataman hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

AYŞE ATAMAN KİMDİR?

Klasik otomobil koleksiyonculuğu tutku ve heyecan kadar sabır ve emek de isteyen bir uğraştır. Türkiye'de bu alanın en önemli isimlerinden Ayşe Ataman da tam anlamıyla "işin içinde", ralli şampiyonlukları ve dernek çalışmalarıyla göz kamaştıran bir klasik araba sevdalısı. Koleksiyon 2000 yılında şu anki evine yerleşmiş ve müzeleşmiş. Ataman Klasik Otomobil Müzesi'nde 1920'lerden 1980'lere kadar üretilmiş otomobiller ve motosikletler, benzin pompalarından müzik kutularına uzanan birçok dönemsel obje ile bir arada sergileniyor. Yaşayan, dinamik bir müze olma hedefi ile yola çıkılmış ve müze birbirinden farklı etkinliklere ev sahipliği yapıyor.

Ayşe Ataman bu serüveni şöyle anlatıyor:

Aslında doğduğumdan beri bir şeyler biriktiriyorum. Örneğin çocukken barbieleri çok seviyordum ve ciddi bir barbie koleksiyonum var. Tabaka koleksiyonu yapıyorum, sigara içmediğim halde. Biz ailecek biriktirmeyi severiz. Ama arabalara merakım her zaman vardı. Lise, üniversite yıllarımda takip ederdim, severdim. Üniversiteden mezun olup Türkiye'ye döndüğümde mezuniyet hediyesi olarak babam bana çok döküntü bir araba armağan etti: 1939 model bir Mercedes. İkimiz de bu konuda bir şeyler yapmak istiyorduk, vesile oldu. Bu arabayı toplamaya başladım ve bu konudaki bilgim otomobil toplayarak ilerledi. İlk 4-5 yılım sanayide geçti.

Gündem Editörü - Sümeyye Trabzon
Sümeyye Trabzon
Gündem Editörü
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