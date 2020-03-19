AYRIŞTIRICI İFADELER KULLANDIĞI İDDİASIYLA KOMEDYEN KADIN HAKKINDA SORUŞTURMA
Gösterisinde Aleviler hakkında ayrıştırıcı ifadeler kullandığı gerekçesiyle komedyen Pınar Fidan hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.
19.03.2020 15:09 | Son Güncelleme: 19.03.2020 15:09
Gösterisinde Aleviler hakkında ayrıştırıcı ifadeler kullandığı gerekçesiyle komedyen Pınar Fidan hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Başsavcılıkça olayın her yönüyle araştırıldığı ve kolluk kuvvetlerine talimat verildiği öğrenildi.
- İstanbul
Kaynak: DHA